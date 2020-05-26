Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
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Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın ilk vaat olarak sunduğu düşünce suçlularının cezaevinden çıkarılması sözlerine, "Terör suçunu, düşünce suçu olarak gösterme gayreti içinde olanlar ne yüz yıllık mücadeleyi, ne de tehditleri kavrayabilmişlerdir. Hangi demokraside; darbe yapanlar düşünce suçlusu olarak kabul edilir?" yanıtı verdi.

26.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:44

İletişim BaşkanıFahrettin Altun, Babacan'ın düşünce suçlularının cezaevinden çıkarılmasına ilişkin sözlerine isim vermeden sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Ali Babacan, "Bu akşam seçim oldu siz kazandınız, ne yapardınız" sorusuna, "Meclis'in birinci günü birinci madde budur. Düşünce suçlularının özgür bırakılması... Bunu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın" yanıtını vermişti.

"KİMSE BUNU BÖYLE GÖREMEZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Babacan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Altun, Babacan'a cevap olarak, "Meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden öldürenleri, uzaktan bombalarla cana kıyanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz. Gerçekten vicdanı olan, evrensel hukuka gerçekten inanan, insan haklarını gerçekten savunan hiç kimse bunu böyle göremez" ifadelerini kullandı.

Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır.

"DAHA FAZLA DEMOKRASİ DAHA FAZLA ÖZGÜLÜK"

Tamamı, esasında millet ile vesayet odakları arasında bağımsızlık temelinde yürüyen bu mücadelede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük" ilkesi hayata geçirilerek büyük bir mesafe kat edilmiştir.

Erdoğan hükümetleri döneminde insan hakları, demokratikleşme ve evrensel hukuk anlayışının hayata geçirilmesi bağlamında hayata konan yenilikler ve yaşanan dönüşüm, bu milletin on yıllardır verdiği mücadelenin doruk noktasını teşkil etmiştir.

"MÜCADELE TAVİZ VERMEDEN SÜRMEKTEDİR"

Bugün demokrasimizi, güvenliğimizi, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden, değerlerimize saldıran, bizleri vesayet odaklarının esareti altına almaya çalışan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele güvenlik araçlarıyla ve hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden sürmektedir.

Ne yazık ki terör suçunu, bir düşünce suçu olarak gösterme gayreti içinde olanlar, ne milletin verdiği bu yüz yıllık mücadeleyi ne de bağımsız Türkiye idealine karşı gerçekleşen bu tehditleri kavrayabilmişlerdir. Bu çarpıtma hevesi maalesef masum değildir.

"DEVLET OLMANIN GEREĞİ YAPILMIŞTIR"

Terör, cinayet, seçilmiş iradeye darbe ve benzeri suçlar, Türkiye gibi dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde de tavizsiz şekilde cezalandırılmaktadır. Türkiye de bu suçları işleyenler bağımsız mahkemelerce yargılanmış, modern devlet olmanın gereği yapılmıştır.

"EVRENSEL HUKUK GÖZETİLMİŞTİR"

Evrensel hukuk kuralları herkesin bildiği ve gelişmiş demokrasilerin kabul ettiği üzere; terörü, şiddeti, darbeleri ve insan hayatına kıymayı kesinlikle meşru göremez. Türkiye de bugüne kadar karşılaştığı en zorlu sınavlarda dahi titiz davranmış ve evrensel hukuk gözetilmiştir.

Devletimiz "basın özgürlüğü" adı altında hiçbir kişi ya da kurumun terör örgütlerinin propagandasını yapmasına, kin ve düşmanlık üreterek halkımızı kışkırtmasına, terörü ve şiddeti övüp desteklemesine, darbecileri koruyup kollamasına izin vermeyecektir.

"HANGİ EVRENSEL HUKUK BU SUÇLARI MAZUR GÖRÜR?"

Hangi modern devlette, hangi gelişmiş demokraside; darbe yapanlar, terör ve şiddete bulaşanlar düşünce suçlusu olarak kabul edilir? Hangi evrensel hukuk bu suçları mazur görür? Hangi ülkede bu suçları işleyenler elini kolunu sallayıp serbestçe çalışmaya devam edebilir?

Meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden öldürenleri, uzaktan bombalarla cana kıyanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz.Gerçekten vicdanı olan, evrensel hukuka gerçekten inanan, insan haklarını gerçekten savunan hiç kimse bunu böyle göremez.

"15 TEMMUZ'U UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ"

15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız! 27 Nisan'ı unutmadık unutturmayacağız! 28 Şubat'ı unutmadık unutturmayacağız! 12 Eylül'ü unutmadık unutturmayacağız! 12 Mart'ı unutmadık unutturmayacağız! 27 Mayıs'ı unutmadık unutturmayacağız! YAŞASIN DEMOKRASİ! YAŞASIN ÖZGÜRLÜKLER!"

Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi

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