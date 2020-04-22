"Fahiş fiyat ve stokçuluğa" 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan firmalara 500 bin liraya kadar ceza verilebileceğini bildirdi.

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan firmalara 500 bin liraya kadar ceza verilebileceğini bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, öngörülmeyen dönemlerde fırsatçıların ortaya çıktığını belirtti.

Fırsatçıların önüne geçilerek, arz talep dengesini bozucu hareketlere pirim verilmeyeceğini kaydeden Altun, "Gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın süreci gerekse ramazan ayı bahane edilerek bazı firma ve işletmelerin fahiş fiyat uygulamasına gidildiği yönünde bilgiler gelmektedir." ifadesini kullandı.

Kötü niyetli ticari işletmelere izin verilmeyeceğini bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler bundan böyle girdi maliyetindeki artış gibi haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamayacağı gibi serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan tüketicilerin mallarına ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunamayacak."

Altun, Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 Sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Buna göre üretici, tedarikçi ve parakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest ticareti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallarına ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin yapılamayacağını aktaran Altun, şu bilgileri verdi:

"Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik gerektiğinde, denetim ve inceleme sonucunda kanunda belirtilen kurul tarafından 500 bin liraya varan idari para cezası verilecektir. Ramazan ayı boyunca da denetimler devam edecektir. Yardımlaşmanın, hayır yapmanın, kul hakkının zirve yaptığı bu ayda esnafımız ve tacirlerimiz asla haksız kazanç edinmeyi düşünmez."

Kaynak: AA