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Fabrikanın çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Fabrikanın çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

Yoğun kar yağışı nedeniyle bir fabrikanın çatısı çöktü.

ÇİLİMLİ, DÜZCE (İHA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle bir fabrikanın çatısı çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Düzce'yi yaklaşık 1 haftadır etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle bir çok binanın çatısı çöktü. Çilimli İlçesine bağlı Esenli Köyü'nde bulunan mermer tezgah işleri yapılan fabrikanın çatısı, yoğun kara dayanamayarak çüktü. Fabrika içinde bulunan çalışma tezgahları büyük hasar gördü.

Fabrika sahibi Zeki Tok; "Fabrikamızda yoğun kar yağışından etkilendi. Sabah işe geldiğimde çatının çöktüğünü gördüm. Tek tesellimiz çatının çöktüğü saatlerde fabrikada çalışan kimse yoktu. Kimsenin canına bir şey olmadı. Hasar tespit çalışmalarına başladık. En kısa sürede çatımızı onararak yeniden çalışmaya başlamayı umuyoruz. Yaptığımız işlerimiz vardı. Verdiğimiz emeğimiz vardı. Onlar büyük hasar aldı sadece" dedi.

Yaralanan kimsenin olmadığı çatı çökmesinde büyük maddi hasarın oluştu. - DÜZCE

Fabrikanın çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

Fabrikanın çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

Fabrikanın çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

Fabrikanın çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

Fabrikanın çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

Fabrikanın çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çilimli, Esenli, Düzce, kar, 3. Sayfa, Haber

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