Fabrikadan peynir hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Fabrikadan peynir hırsızlığı şüphelisi yakalandı

19.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:22
Fabrikadan peynir hırsızlığı şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, peynir fabrikasının deposundan piyasa değeri 200 bin lira olan kaşar peyniri çalan hırsızlık şüphelisi O.A., polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, peynir fabrikasının deposundan piyasa değeri 200 bin lira olan kaşar peyniri çalan hırsızlık şüphelisi O.A., polis tarafından yakalandı.

Malkara'da faaliyet gösteren bir peynir fabrikasına ait depodan yaklaşık 200 bin lira değerinde 50 çuval eski kaşar peyniri çalındı. Firma çalışanlarının hırsızlığı belirleyip, polisi şikayet etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çalınan peynirlerin taşındığı kamyoneti belirledi.Malkara- Keşan karayolunda önlem alan ekipler, O.A.'nın kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki aramada fabrikadan çalınan peynirlerin bir kısmı bulundu. Gözaltına alınan O.A.'nın deposunda yapılan aramada ise 10 çuval daha peynir bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin peynirlerin bir kısmını Edirne'nin İpsala ilçesine götürerek, pazarda sattığı belirlendi.


Fabrikadan peynir hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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