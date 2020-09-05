Fabrika yangınında ölen iki işçi toprağa verildi Fabrika yangınında ölen iki işçi toprağa verildiDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bakliyat fabrikasında geçen perşembe günü, gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlama sonucu çıkan yangında ölen 2 işçi, toprağa verildi.

Fabrika yangınında ölen iki işçi toprağa verildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bakliyat fabrikasında geçen perşembe günü, gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlama sonucu çıkan yangında ölen 2 işçi, toprağa verildi.

Kale Mahallesi'ndeki bakliyat fabrikasında geçen perşembe günü, gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlama sonrası çıkan yangında işçiler Hüseyin Aktaş (44) ve Salih Yılmaz (36) öldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürülürken, işçilerden Serkan Bostan (34), Hatice Özkan (44) ve Şükrü Ekin ise (28) yaralandı. Yangında ölen Hüseyin Aktaş ve Salih Yılmaz'ın cenazeleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası bugün yakınlarına teslim edildi. Salih Yılmaz'ın cenazesi, Karahasanlı Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'na gözyaşları arasında toprağa verildi. Yılmaz'ın eşi Ayşegül Yılmaz, iki çocuğu ve aile yakınları da törene katıldı. Yangında ölen diğer işçi Hüseyin Aktaş'ın cenazesi ise Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yaralılar Serkan Bostan, Hatice Özkan ve Şükrü Ekin'in Denizli Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: DHA