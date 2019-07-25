Fabrika yangını - Soğutma çalışması devam ediyor

Fabrika yangını - Soğutma çalışması devam ediyor

Yangının çıktığı fabrikanın dış görüntüsü Fabrikadan yükselen duman görüntüleri İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntüler Yandığının devam ettiği alanlardan detaylar İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma araçlarından detaylar GAZİANTEP - Gaziantep'teki plastik fabrikasında...

Fabrika yangını - Soğutma çalışması devam ediyor

Yangının çıktığı fabrikanın dış görüntüsü
Fabrikadan yükselen duman görüntüleri
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntüler
Yandığının devam ettiği alanlardan detaylar
İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma araçlarından detaylar GAZİANTEP - Gaziantep'teki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et