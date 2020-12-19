Fabrika çatısında namaz kıldı
19.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:09
BURSA'da kimliği belirsiz kişinin, 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'da kimliği belirsiz kişinin, 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Mobilya Sanayi'nde bulunan 5 katlı fabrikanın çatısında kimliği belirsiz bir kişi namaz kıldı. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ