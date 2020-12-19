Fabrika çatısında namaz kıldı
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Fabrika çatısında namaz kıldı

19.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:09
Fabrika çatısında namaz kıldı

BURSA'da kimliği belirsiz kişinin, 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da kimliği belirsiz kişinin, 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Mobilya Sanayi'nde bulunan 5 katlı fabrikanın çatısında kimliği belirsiz bir kişi namaz kıldı. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.


Fabrika çatısında namaz kıldı
Fabrika çatısında namaz kıldı
Fabrika çatısında namaz kıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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