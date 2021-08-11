F1 2020, Dirt 4 ve daha fazla yarış oyunu Xbox Game Pass'e ekleniyor!
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F1 2020, Dirt 4 ve daha fazla yarış oyunu Xbox Game Pass'e ekleniyor!

F1 2020, Dirt 4 ve daha fazla yarış oyunu Xbox Game Pass'e ekleniyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Codemasters'ın geliştiriciliğini yaptığı 5 adet yarış oyunu, bulut oyun hizmeti Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

Geliştiricisi Codemasters olan F1 2020, Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0 ve Grid oyunları Xbox Game Pass Ultimate kütüphanesinde indirilebilir ve oynanabilir durumda.

Bu oyunlar, EA'in bu yılın başlarında sürpriz bir şekilde Codemaster'ı satın almasından kaynaklanıyor ve bu satın alma şimdi EA Play ve Game Pass üyeleri için önemli olduğunu kanıtlıyor. Eklemeler, bu haftanın başlarında resmi EA Play Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

F1 2020, Dirt 4 ve daha fazla yarış oyunu Xbox Game Pass'e ekleniyor!

EA, ŞUBAT AYINDA CODEMASTERS'I SATIN ALDI

Codemasters, Dirt ve Project Cars gibi bir dizi popüler yarış oyunundan sorumlu bir İngiliz video oyunu geliştiricisi ve yayıncısıdır. Şubat ayında, Electronic Arts'ın popüler oyun geliştiricisini satın aldığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Satın alma işleminden kısa bir süre sonra Codemasters CEO'su ve CFO'su şirketten ayrıldı ve birçoğunun bu popüler oyun geliştiricisinin geleceği hakkında endişelenmesine neden oldu. Ancak EA, hayranlara şirketin satın alma işleminden sonra özerkliğini koruyacağına dair güvence verdi.

Bu özerklik, Grid serisinin bir sonraki bölümü olan Grid Legends'ın önümüzdeki yıl çıkmasıyla birlikte gösterildi. Birçoğu gerçekleştirilen bu işbirliğinin oyunları büyük ölçüde değiştireceğinden endişe duysa da, Grid Legends, oyunculara sunulan daha fazla çeşitlilik ve seçenekle oldukça büyük beğeni topladı. Bununla birlikte, EA'nın Codemasters'ı satın almasının ardından birden fazla ülkede büyük fiyat artışlarına tanık olan F1 2021'in piyasaya sürülmesini etkiledi.

Xbox Game Pass Ultimate veya EA Play üyesi olan oyunserverler bulut oyun hizmetinde listelenen bu oyunların keyfini çıkarabilir.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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