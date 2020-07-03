Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını vurdu
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Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 uçağının Irak'ın kuzeyi Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiğini açıkladı.

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını vurdu
03.07.2020 22:00 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:32

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.

"GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında. Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır" denildi. Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar da yer alıyor.

F-16'lar, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını vurdu

Kaynak: DHA

Manşet

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