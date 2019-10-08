Ezineli balıkçı tek seferde 1,5 ton kefal avladı

08.10.2019 16:50

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 20 yıldır balıkçılık yapan Musa Uzun, teknesiyle yaklaşık 1,5 ton kefal yakaladı.

Dalyan köyü sahilinden 8,5 metre boyundaki teknesiyle açılan Uzun ve teknede bulunanlar, kıyıya 100 metre mesafede ağlarını denize bıraktı.



Bir süre sonra ağların ağırlaştığını hisseden Uzun ve beraberindekiler, heyecanla ağları çekmeye başladı. İskeleye yaklaşık 1,5 ton kefalle dönen Uzun, balığı kilogramı 15 liradan sattı.

Musa Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç bu kadar kefali bir arada tutmamıştım. Allah bereket versin. Güzel bir gün geçirdik. İnşallah bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçiririz." dedi.

Dalyan Köyü Muhtarı Sadi Çalıkoğlu ise kendisinin de balıkçılık yaptığını belirtti.

Uzun, "Musa arkadaşımızla uzun yıllardır balıkçılık yaparız. Allah nice bereketli ve bol kazançlı seferler düzenlemeyi nasip etsin. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza sezonun hayırlı ve bol bereketli kazançlı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA