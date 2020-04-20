Ezine Belediyesi vatandaşlara ücretsiz "BOREL" dağıttı Ezine Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yerli dezenfektan BOREL dağıttı.

Ezine Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yerli dezenfektan BOREL dağıttı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ile beraber ilçe pazar yeri girişinde vatandaşlara BOREL verdi.

Yerli el dezenfektanlarının temini noktasında hızlı bir yol katettiklerini söyleyen Yüksel, "İlk etapta 6 bin adet temin ettik. Böylelikle pazar yerimize alışverişe gelen vatandaşlarımızın el dezenfektelerine ve sağlıklı ortamda alışveriş yapmalarına vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere." dedi.

Yüksel, vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlama noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA