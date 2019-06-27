EZHEL'E "UYUŞTURUCU KULLANMAK"TAN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

EZHEL olarak tanınan müzisyen Sercan İpekçioğlu, "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İpekçioğlu'nun cezası 5 yıl süre ile ertelendi.İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Ercan İpekçioğlu ve Avukatı Fuat Ekin katıldı. İpekçioğlu'nun annesi Ulya Turgut da duruşmayı izledi. İpekçioğlu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan İpekçioğlu, Uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.Hakim Rana Yazlık'ın kanında uyuşturucu madde tespiti yapıldığını hatırlatması üzerine İpekçioğlu, "Çok sık yurt dışına gidiyorum. Avrupa'da bulunduğum ortamlarda, stüdyoda kullanan şahıslardan dolayı uyuşturucuya maruz kalmış olabilirim. Ben uyuşturucu kullanmadım" dedi. Evindeki aramalarda da uyuşturucu bulunmadığını söyleyen İpekçioğlu, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.İpekçioğlu'nun Avukatı Fuat Ekin, Hollanda'da esrarın serbest olduğunu belirterek, müvekkilinin buradaki kafelerdeki müşterilerin kullandığı esrarın dumanına maruz kaldığını, kanında bu nedenle çok düşük miktarda uyuşturucu tespiti yapıldığını söyledi. Avukat Ekin, müvekkilinin uyuşturucu madde bulundurmadığını ve kullanmadığını söyledi.Mahkeme, Sercan İpekçioğlu'nu "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

İKİ DAVADAN DA BERAAT ETMİŞTİ

İpekçioğlu hakkında daha önce de şarkılarında kullandığı sözler ve görseller nedeniyle "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan iki ayrı dava açılmış, her iki dava da beraat ile sonuçlanmıştı. Duruşma çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan İpekçioğlu, bu nedenle birçok kez ifade verdiğini belirterek, "Umarım bir an önce biter. Ben müziğimi yapmak istiyorum" dedi. İpekçioğlu adalete güvendiğini söyledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sercan İpekçioğlu hakkında, "Uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan soruşturma yürütüldüğü, soruşturma kapsamında vücudundan alınan kan örneğinde uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtiliyordu. İddianamede, İpekçioğlu'nun, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

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-Ezhel'in görüntüsü

Kaynak: DHA

- İstanbul