Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Son dönemde Ezgi Mola ile yaşadıkları aşk ile gündeme gelen ve Covid-19 salgını nedeniyle evlenme kararlarını ertelediklerini açıklamışlardı. Peki; Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı kimdir? Mustafa Aksakallı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ezgi Mola'yla 2019 yılından beri birlikte olan ve magazinde evlendikleri iddialarıyla gündeme oturan Mustafa Aksakallı, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Mustafa Aksakallı ile ilgili detaylı bilgileri ve biyografisini haberimizde bulabilirsiniz.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Mustafa Aksakallı'nın mesleği eğlence mekanı işletmeciliği yapan, İzmir'de ve Kuşadası'nda lüks mekanları bulunan başarılı yönetici, genç yaşlardan kendi işini yapıyor.

2019'da tanıştığı oyuncu Ezgi Mola ile aşk yaşamaya başladı.Ezgi Mola evlenmeyi planladıklarını fakat Covid-19 salgını nedeniyle bu kararı ertelediklerini açıklayan Aksakallı, 2019'dan beri beraber olduğu oyuncu Ezgi Mola ile evleneceklerini açıkladı.

Mustafa Aksakallı 1.80 metre boyunda ve 66 kilodur.

Sosyal medya platformu Instagram'da @mustafaksakalli kullanıcı adıyla yer alan Aksakallı'nın 102 Bin takipçisi bulunmaktadır.

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