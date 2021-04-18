Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu

Ezel dizisindeki Ömer karakteri ile hafızalara kazınan İsmail Filiz, TRT 1'in ekrana getireceği Barbaroslar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Uzun zaman sonra ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Filiz, dizi için yoğun tempoyla kılıç ve denizcilik dersleri alıyor.