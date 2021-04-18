Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu
Ezel dizisindeki Ömer karakteri ile hafızalara kazınan İsmail Filiz, TRT 1'in ekrana getireceği Barbaroslar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Uzun zaman sonra ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Filiz, dizi için yoğun tempoyla kılıç ve denizcilik dersleri alıyor.
Başrollerinde Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterine hayat veren ünlü oyuncu İsmail Filiz, uzun bir süre sonra yeniden izleyici karşısına çıkıyor.
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ezel ile yıldızı parlayan İsmail Filiz, TRT 1'in ekrana getireceği ve Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı Barbaroslar dizinin kadrosuna transfer oldu. Dizide Kurdoğlu karakterini canlandıracak olan Filiz, karakteri için yoğun tempo ile kılıç dersleri alıyor. Bunun yanı sıra denizcilik bilgileri ve terimleri için de çalışmalar yapıyor.