Ezel Akay Osman 8 filmi hazırlarına başladı

22.10.2019 14:16

Yapımcılığını OK yapımın yapacağı Osman 8 filminin senaryo yazarlığını ise oyuncu Kemal Uçar yapıyor. Filmin cast çalışmaları başladı.

Yapımcı Ömer Kaya yaptığı açıklamada "Yeni filmimizin hazırlık sürecine başladık. Filmi İstanbul'da çekeceğiz. Şuana kadar Türkiye'de yapılmamış bir iş olacak" dedi.

Projenin çekimlerine Aralık ayı sonunda başlanacak.

Kaynak: Bültenler