Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi

31.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:40

'9 Kere Leyla'nın çekim hazırlıkları İstanbul'da başladı.

Ezel Akay, oyuncular ve teknik ekip ile okuma provası için Beykoz'da çekim mekanı olan şık villada bir araya geldi.

Filmin Konusu:

'9 Kere Leyla', zengin iş adamı Adem'in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor.

Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla'yı (Demet Akbağ) 9 kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor!

Kaynak: Bültenler