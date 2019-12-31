Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi
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Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi

Başrollerinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un olduğu filmin yapımcısı Contact Film Works dağıtımcısı ise CGV Mars.

31.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:40
Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi

'9 Kere Leyla'nın çekim hazırlıkları İstanbul'da başladı.

, oyuncular ve teknik ekip ile okuma provası için Beykoz'da çekim mekanı olan şık villada bir araya geldi.

Filmin Konusu:

'9 Kere Leyla', zengin iş adamı Adem'in () genç sevgilisi Nergis () uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor.

Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla'yı () 9 kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor!

Kaynak: Bültenler
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