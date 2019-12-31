Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi
Başrollerinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un olduğu filmin yapımcısı Contact Film Works dağıtımcısı ise CGV Mars.
'9 Kere Leyla'nın çekim hazırlıkları İstanbul'da başladı.
Ezel Akay, oyuncular ve teknik ekip ile okuma provası için Beykoz'da çekim mekanı olan şık villada bir araya geldi.
Filmin Konusu:
'9 Kere Leyla', zengin iş adamı Adem'in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının eğlenceli hikayesini anlatıyor.
Adem boşanmayı reddeden aşırı domestik karısı Leyla'yı (Demet Akbağ) 9 kere öldürmeyi deniyor ama beceremiyor!