Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti

26.09.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:38

Kocaeli'de bir servis minibüsü seyir halindeyken yola aniden bir kedi fırladı. Bunun üzerine minibüsün şoförü kediyi altına aldı. Daha sonra yanlış yola girdiğini fark eden şoför, geri geri gelirken yerde can çekişen kediyi yeniden ezdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir servis şoförü yola çıkan kediyi iki kere ezip, daha sonra hiç umursamadan yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir servis minibüsü sokak üzerinde seyir halindeyken yola aniden bir kedi fırladı. Bunun üzerine minibüsün şoförü kediyi altına aldı. Daha sonra yanlış yola girdiğini fark eden şoför, geri geri gelirken yerde can çekişen kediyi yeniden ezdi. Kediyi hiç umursamayan şoför, gideceği yöne dönerek yoluna devam etti. Şoförün kediyi görmezden gelmesi ise kan dondurdu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şoförün kediyi ezdiği saniye saniye sokak üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kedinin yola fırlaması ve servis minibüsünün kedinin üzerinden geçmesi görülüyor. Kedinin hemen ardından bir köpeğin görülmesi, kedinin köpekten kaçtığı ihtimalini ortaya çıkarıyor. Öte yandan yine görüntülerde, kediyi ezen minibüsün geri geri gelerek, yerde can çekişen kedinin bir kez daha üzerinden geçtiği görülüyor. Umursamaz şoför, görüntülerde hiç bir şey olmamış gibi yön değiştirerek, yoluna devam ediyor.

Servis minibüsünün ezdiği kedinin ise bir müddet can çekiştiği daha sonra ise öldüğü öğrenildi.

Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

Haber Yorumları (1)
ORTALIK SADİST KAYNIYOR: Ortalık sadistlerle doldu ulan hadi aniden önüne çıktı ezdin suçum yok dersin geri geri gelmendemi suç değil düpe düz senin yaptığın sadistlik lanet olsun sizin gibilere vicdansız şerefsiz ulan derdiniz ne Allahı kıyamete zorlamakmı bitmiş artık insanlık ortalık yaratık kaynıyor Allah sizleri nasıl biliyorsa öyle yapsın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Ryan Babel Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kavga Karar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ezdiği kedi can çekişirken bir kez daha üzerinden geçti - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 16:12:39. #1.15#
title