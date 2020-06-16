Ezber bozan tarif: İçilebilir baklava tarifi! Çatalla yemeye alışık olduğunuz baklavayı bardaktan içmeye ne dersiniz? Baklavalı milkshake tarifi ile farklı bir içecek deneyimi yaşayabilirsiniz.

Baklavalı milkshake, içecek alışkanlıklarınızda ezberleri bozacak. Evinizde kolaca yapabileceğiniz bu tarifi ile misafirlerinizi şaşırtabilir, çocuklarınıza doyumsuz bir lezzet sunabilirisiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

3 dilim kuru baklava (Kuru baklava dilimleri şerbetli baklava dilimlerine göre daha hafiftir)

Yarım bardak süt

7-8 adet buz küpü

1 top fıstıklı dondurma

Süs için: Fıstık tozu

HAZIRLANIŞI

Buzları ve sütü blenderdan geçirin. Elde ettiğiniz karışıma dondurmayı ve baklavaları ilave edip tekrar blenderdan geçirin. Karışımı bardağa alın ve fıstık tozu ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

SICAKTA BAKLAVA KEYFİ

Sıcak havalarda baklava keyfini yaşamak istiyorsanız klasik tüketim şeklinden farklı olarak içecek şeklinde tüketebilirsiniz. Böylece baklava keyfini sıcak havalarda ferahlama etkili olarak tüketebilirsiniz.