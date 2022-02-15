Ezan duası kısalığı sayesinde kısa sürede ezberlenebilir. Ezana bu kadar önem veren İslam alemi ezandan sonra okunan duayı da merak etmekte ve araştırmakta. İnternette en çok araştırılan - Ezan duası, Ezan duası Türkçe ve Arapça okunuşu, Ezan duasının Türkçe anlamı nedir? - sorulardır. Biz de bu haberimizde bu sorulara cevaplar verdik. İşte detaylar.

EZAN DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd.

EZAN DUASININ TÜRKÇE ANLAMI

Anlamı: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaad ettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır.

EZANLA İLGİLİ HADİSLER

1- Peygamber Efendimiz'in (sav) ezan duası okumanın faziletini aktardığı hadisi şerif şöyledir;

"Kim ezanı işittiği zaman, Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan ALLAH'ım Muhammed (s.a.v)'e vesileyi ve fazileti ver. O'nu kendisine va'dettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır, diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur." (Buhari)

2- Nadr b. Süfyân (r.a.), Ebû Hüreyre'yi (r.a.) şöyle derken işitmiştir:

"Resûlullah ile birlikteydik, derken (namaz vakti girdi ve) Bilâl kalkıp ezan okudu. Bitirdiğinde Resûlullah şöyle buyurdu: 'Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyler (ezanı tekrar eder)se cennete girer.'" (Nesâî, Ezân, 34)

3- Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar, eğer ezan okumak ile namazın ilk safında yer almada ne (gibi bir hayır ve bereket) olduğunu bilseler, sonra da bunu elde etmek için kur'a çekmekten başka çare kalmasaydı, mutlaka kur aya başvururlardı.

4- Sa'd İbni Ebî Vakkas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim müezzini işittiği zaman: Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah'tan, resûl olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır."

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