Eyvah Tatil Filmi
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Eyvah Tatil Filmi

03.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:57
Eyvah Tatil Filmi

Eyvah Tatil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Eyvah Tatil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı; Suat Özkan ve Hakan Haksun'un senaryosunu kaleme aldığı komedi filminin başrollerinde Sermiyan Midyat, Ersin Korkut, Gökçe Özyol, Yunus Emre Özden ve Aydemir Akbaş yer alıyor.

Yönetmen: Bülent İşbilen

Senaryo: Hakan Haksun, Suat Özkan

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Ersin Korkut, Gökçe Özyol, Atilla Pekdemir, Uğur Biçer, Erdem Baş, Selcan Yavuz, Yunus Emre Özden

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Eyvah Tatil

Yapımcı Firma: RNK Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: RNK Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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