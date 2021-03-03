Eyvah Tatil Filmi
Eyvah Tatil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Eyvah Tatil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı; Suat Özkan ve Hakan Haksun'un senaryosunu kaleme aldığı komedi filminin başrollerinde Sermiyan Midyat, Ersin Korkut, Gökçe Özyol, Yunus Emre Özden ve Aydemir Akbaş yer alıyor.
Yönetmen: Bülent İşbilen
Senaryo: Hakan Haksun, Suat Özkan
Oyuncular: Sermiyan Midyat, Ersin Korkut, Gökçe Özyol, Atilla Pekdemir, Uğur Biçer, Erdem Baş, Selcan Yavuz, Yunus Emre Özden
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Eyvah Tatil
Yapımcı Firma: RNK Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: RNK Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com