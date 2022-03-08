Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu ne? Eyvah Eyvah ne zaman çıktı, hangi yıl?
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Bugün Star TV'de Eyvah Eyvah filmi ekranlara geliyor. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları kimler, konusu ne? Eyvah Eyvah ne zaman çıktı, hangi yıl? merak edildi. Peki, Eyvah Eyvah filmi nerede çekilmiştir? İşte detaylar...
Eyvah Eyvah 2, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı Türk komedi filmidir. Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu ne? Eyvah Eyvah ne zaman çıktı, hangi yıl?
Eyyvah Eyvah 2, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı Türk komedi filmidir. 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime giren film, gösterime girdiği tarihten itibaren ilk üç gün boyunca 801 bin 863 kişi tarafından seyredildi. Film ayrıca 4. haftasında 3 milyon 123 bin seyirci rakamına ulaştı. Elde ettiği bu izleyici ile tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında ilk 10 film arasına girdi.
Komedi filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında ve aynı zamanda İstanbul'da çekildi. Filmin galası da Çanakkale Ezine'de gerçekleşti.
Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...
Demet Akbağ
Ata Demirer
Özge Borak
Salih Kalyon
Alican Yücesoy
Tanju Tuncel
Ayşe Nil Şamlıoğlu
Meray Ülgen
Selçuk Uluergüven
Tarık Ünlüoğlu
Şener Kökkaya
Bican Günalan
Teoman Kumbaracıbaşı
Murat Serezli
Şehsuvar Aktaş
Hande Dane
Caner Alkaya
Okan Çabalar
Rafi Emeksiz
Kahraman Sivri
Özkan Çınarlı
Neslihan Aka
Hamdi Alp