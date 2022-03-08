Eyvah Eyvah 2, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı Türk komedi filmidir. Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler, konusu ne? Eyvah Eyvah ne zaman çıktı, hangi yıl?

EYVAH EYVAH FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ YIL ÇIKTI?

Eyyvah Eyvah 2, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2010 yapımı Türk komedi filmidir. 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime giren film, gösterime girdiği tarihten itibaren ilk üç gün boyunca 801 bin 863 kişi tarafından seyredildi. Film ayrıca 4. haftasında 3 milyon 123 bin seyirci rakamına ulaştı. Elde ettiği bu izleyici ile tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında ilk 10 film arasına girdi.

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında ve aynı zamanda İstanbul'da çekildi. Filmin galası da Çanakkale Ezine'de gerçekleşti.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NE?

Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur.ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur.En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider.Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir.yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Meray Ülgen

Selçuk Uluergüven

Tarık Ünlüoğlu

Şener Kökkaya

Bican Günalan

Teoman Kumbaracıbaşı

Murat Serezli

Şehsuvar Aktaş

Hande Dane

Caner Alkaya

Okan Çabalar

Rafi Emeksiz

Kahraman Sivri

Özkan Çınarlı

Neslihan Aka

Hamdi Alp

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