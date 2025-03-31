Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvah Eyvah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvah Eyvah filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvah Eyvah konusu nedir, Eyvah Eyvah oyuncuları kimler ve Eyvah Eyvah özeti gibi konuları inceliyoruz.

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile...



EYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Meray Ülgen

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Hande Dane

Şehsuvar Aktaş

Bican Günalan

Özge Borak

Alican Yücesoy

Can Kahraman



EYVAH EYVAH NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

2010 yapımı Eyvah Eyvah filmi, çekimleri Çanakkale'nin Geyikli beldesinde ve Bozcaada'da gerçekleştirildi. Bu güzel mekanlar, filmin sıcak ve samimi atmosferine katkıda bulunarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.