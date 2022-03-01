Eyvah Eyvah filmi oyuncuları! Eyvah Eyvah ne zaman çekilmiştir? Eyvah Eyvah filmi konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah özeti!

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EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde aşık olduğu kızı (Özge Borak Şakrak) istemek için Firuzan ile (Demet Akbağ) Geyikli'ye doğru yola çıkan Hüseyin'i (Ata Demirer), Eyyvah Eyvah 2'de de binbir macera bekliyor! Firuzan'ın birkaç günlük ziyareti Kuzey Ege'de uzun bir maceraya dönerken, Hüseyin'in Müjgan'a kavuşup kavuşamayacağının cevabı da bu maceraya bağlı. Filmin çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de, Çanakkale, Geyikli ve Bozcaada'da yapılıyor.

EYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül Oyuncular:Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel Tür: Komedi

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