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Eyvah Eyvah 2 oyuncuları! Eyvah Eyvah 2 konusu ve Eyvah Eyvah 2 özeti!

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Eyvah Eyvah 2 oyuncuları! Eyvah Eyvah 2 konusu ve Eyvah Eyvah 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eyvah Eyvah 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eyvah Eyvah 2 konusu, özeti ve Eyvah Eyvah 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Türk filmleri içinde sevilen komedi film serisi Eyvah Eyvah'ın ikinci filmi olan Eyvah Eyvah 2 filminin senaryosu Ata Demirer'e ait. Eyvah Eyvah 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvah Eyvah 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvah Eyvah 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler ve Eyvah Eyvah 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Eyvah Eyvah 2 filmiyle ilgili merak edilenleri derledik... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: o da sevdiği kıza, Müjgan'a kavuşmaktır. Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yayına alıp memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

İlk filmde aşık olduğu kızı (Özge Borak Şakrak) istemek için Firuzan ile (Demet Akbağ) Geyikli'ye doğru yola çıkan Hüseyin'i (Ata Demirer), Eyyvah Eyvah 2'de de binbir macera bekliyor! Firuzan'ın birkaç günlük ziyareti Kuzey Ege'de uzun bir maceraya dönerken, Hüseyin'in Müjgan'a kavuşup kavuşamayacağının cevabı da bu maceraya bağlı. Filmin çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de, Çanakkale, Geyikli ve Bozcaada'da yapılıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 7 Ocak 2011 Cuma

Senaryo: Ata Demirer

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Haber: Eyvah Eyvah 2 oyuncuları! Eyvah Eyvah 2 konusu ve Eyvah Eyvah 2 özeti! - Haberler
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