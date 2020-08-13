Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara AVM'de denetim yaptı
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Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara AVM'de denetim yaptı

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki bir AVM'de denetim yaptı.

13.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:56

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki bir AVM'de denetim yaptı.

Kaymakam Kara ve beraberindeki emniyet ve belediye ekipleri, ilçedeki bir AVM'de alınan tedbirleri inceledi.

İhsan Kara, AVM'deki mağazaları ziyaret ederek, çalışan ve müşterilere maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Denetimlere ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam Kara, "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla Valiliğimizin koordinasyonunda denetimlerimize devam ediyoruz. Bugünkü denetim konumuz berber, güzellik salonu ve AVM'ler. Her gün farklı bir noktada 40 ekip ve 96 personelle denetimlerimize devam ediyoruz. Denetimlerde gördüğümüz kadarıyla kurallara büyük bir çoğunlukla uyuluyor. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, uymayanlara da ikazlarda bulunuyoruz." dedi.

AVM'deki bir kuaför ve güzellik salonuna da giren Kara, burada alınan tedbirleri inceledikten sonra denetimleri tamamlayarak AVM'den ayrıldı.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara AVM'de denetim yaptı

Kaynak: AA

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