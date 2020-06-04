Eyüpsultan'daki ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Eyüpsultan'daki ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Eyüpsultan'da bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:02

Eyüpsultan'da bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Mahallesi Karadeniz Caddesi Uğur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda mahsur kalan ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Eyüpsultan'daki ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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