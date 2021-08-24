Eyüpsultan'da yıkımı durdurulan parkta İBB'nin çalışması sürüyor
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Eyüpsultan'da yıkımı durdurulan parkta İBB'nin çalışması sürüyor

Eyüpsultan'da yıkımı durdurulan parkta İBB'nin çalışması sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'daki mahkeme kararıyla yıkımı durdurulan Gençlik Parkı'nın yerine yapılan parktaki oturak ve masaların eskisiyle değiştirildiğini belirten mahalleli, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki gösterdi.

Eyüpsultan'daki mahkeme kararıyla yıkımı durdurulan Gençlik Parkı'nın yerine yapılan parktaki oturak ve masaların eskisiyle değiştirildiğini belirten mahalleli, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki gösterdi.

KİPTAŞ'ın, Yeşilpınar'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesine dahil edilen ancak yapılan itiraz üzerine İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce geçici süreyle yürütmeyi durdurma kararı verilen Gençlik Parkı'nda İBB'nin çalışması sürüyor.

Yıkılan parkın yerine yapılan park alanında bulunan yeni oturak ve masaların İBB ekiplerince eskisiyle değiştirildiğini belirten mahalleli, bu duruma tepki gösterdi.

Mahalli sakinlerinden Ayşe Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde belediye ekiplerinin parka geldiğini anlatarak, "O güzel masaları aldılar, yerine eski masa getirdiler. Yani bizi mi kandırıyorlar, iki günde ne değişti de yeniyi aldılar, eskiyi getirdiler? Bir ay sonra mahkeme kararı çıkacak. Burası ya onların olacak ya bizim ama vicdanları varsa bize versin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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