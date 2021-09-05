Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı

Selim Bayraktar - Fırat SeverİSTANBUL (İHA) - Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından LGBTİ faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı.

Selim Bayraktar - Fırat Sever

İSTANBUL (İHA) - Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından LGBTİ faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. 81 ilde eş zamanlı başlatılan imza kampanyası sonrası platform adına basın açıklaması yapıldı.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Türkiye'de LGBTİ faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için Türkiye genelinde eş zamanlı imza kampanyası başlattı. Platforma üye 250 STK'nın katılımıyla başlatılan 'Aileni ve neslini koru', 'Sapkınlığa dur de' sloganlarıyla başlatılan kampanya, 1 ay boyunca tüm Türkiye'de devam edecek. Eyüpsultan Camii önünde başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar form doldurarak destek verdi. İmza kampanyasının başlamasının ardından platform adına basın açıklaması düzenlendi.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Milli ve manevi değerlerimiz, inanç sistemimiz, ahlaki normlarımız, tarihimizin hiçbir evresinde içinden geçtiğimiz süreç kadar dejenerasyona uğramamış bu denli tehdit edilip ayaklar altına alınmamıştır. Zira atalarımız bir toplumu sağlam bir biçimde ayakta tutan yegane gücün örf, adet, gelenek ve göreneklere, milli ve manevi değerlere, ahlaki kurallara, aile yapımıza sıkı sıkıya bağlılık olduğunu çok iyi biliyor ve bu hususta asla taviz vermiyor aşırılıklara, sapkınlıklara zinhar müsaade etmiyorlardı. İçinde yaşadığımız çağın çılgın bir sel gibi getirdiği, insanlığı adeta hudutsuz yaşamın zifiri karanlığında boğup, yok etmeye yönelik hedonist hayat felsefesi, maalesef ülkemizde de mayalanıp kendisine ciddi bir yer edinme yolundaki erozyonuna son hızla devam etmektedir. Bu haseple milliyetine, mukaddesatına, kutsal değerlerine bağlı vatan evlatlarıyla birlikte, bu ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışarak toplum hayatımızı, aile yapımızı, yeni nesillerimizi dinamitlemeye çalışan örgütle ve yardakçılarıyla, bu örgüte özgürlük maskesi altında kol kanat gerenlerle mücadelemizden asla vazgeçmeyecek, kirli emellerini gerçekleştirmelerine biiznillah izin vermeyeceğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; ahlakı çöken bir millet çözülmeye, yok olmaya, tarihten silinmeye mahkum olur. Dolayısıyla sapkın LGBTİ örgütünün tüm faaliyetlerinin yasaklanması ve ceza kapsamına alınması için imza kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı