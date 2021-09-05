Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı

Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Selim Bayraktar - Fırat SeverİSTANBUL (İHA) - Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından LGBTİ faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı.

Selim Bayraktar - Fırat Sever

İSTANBUL (İHA) - Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından LGBTİ faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı. 81 ilde eş zamanlı başlatılan imza kampanyası sonrası platform adına basın açıklaması yapıldı.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Türkiye'de LGBTİ faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için Türkiye genelinde eş zamanlı imza kampanyası başlattı. Platforma üye 250 STK'nın katılımıyla başlatılan 'Aileni ve neslini koru', 'Sapkınlığa dur de' sloganlarıyla başlatılan kampanya, 1 ay boyunca tüm Türkiye'de devam edecek. Eyüpsultan Camii önünde başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar form doldurarak destek verdi. İmza kampanyasının başlamasının ardından platform adına basın açıklaması düzenlendi.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Milli ve manevi değerlerimiz, inanç sistemimiz, ahlaki normlarımız, tarihimizin hiçbir evresinde içinden geçtiğimiz süreç kadar dejenerasyona uğramamış bu denli tehdit edilip ayaklar altına alınmamıştır. Zira atalarımız bir toplumu sağlam bir biçimde ayakta tutan yegane gücün örf, adet, gelenek ve göreneklere, milli ve manevi değerlere, ahlaki kurallara, aile yapımıza sıkı sıkıya bağlılık olduğunu çok iyi biliyor ve bu hususta asla taviz vermiyor aşırılıklara, sapkınlıklara zinhar müsaade etmiyorlardı. İçinde yaşadığımız çağın çılgın bir sel gibi getirdiği, insanlığı adeta hudutsuz yaşamın zifiri karanlığında boğup, yok etmeye yönelik hedonist hayat felsefesi, maalesef ülkemizde de mayalanıp kendisine ciddi bir yer edinme yolundaki erozyonuna son hızla devam etmektedir. Bu haseple milliyetine, mukaddesatına, kutsal değerlerine bağlı vatan evlatlarıyla birlikte, bu ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışarak toplum hayatımızı, aile yapımızı, yeni nesillerimizi dinamitlemeye çalışan örgütle ve yardakçılarıyla, bu örgüte özgürlük maskesi altında kol kanat gerenlerle mücadelemizden asla vazgeçmeyecek, kirli emellerini gerçekleştirmelerine biiznillah izin vermeyeceğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; ahlakı çöken bir millet çözülmeye, yok olmaya, tarihten silinmeye mahkum olur. Dolayısıyla sapkın LGBTİ örgütünün tüm faaliyetlerinin yasaklanması ve ceza kapsamına alınması için imza kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah."

(İHA)

Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı
Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı
Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı
Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı
Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, 'Bize veda eder durumda' diyerek uyardı
Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, "Bize veda eder durumda" diyerek uyardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Diego Max Meyer Ali Öztürk Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eyüpsultan'da LGBTİ faaliyetlerinin sonlanması için imza kampanyası başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 18:03:17. #1.15#

title