Eyüpsultan'da korkutan yangın

Eyüpsultan'da 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Metruk binadan yükselen alevler, yan tarafta bulunan apartmanın çatısına da sıçradı. Korkutan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Mahallesi Hızır Reis Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, gitgide büyüdü. Metruk binadan yükselen alevler, yan taraftaki bir başka apartmanın çatısına sıçradı. Olay yerine çık sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, mahalledeki vatandaşlar panik yaşadı. Korkutan yangın, drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı