Eyüpsultan'da kar nedeniyle lisenin spor salonunun çadır çatısı çöktü
Eyüpsultan'da bir lisenin spor salonunun çadır çatısının üzerinde biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 6 araç hasar gördü.
Eyüpsultan'da bir lisenin spor salonunun çadır çatısının üzerinde biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 6 araç hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'taki bir lisenin spor salonunun çadır çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Çöken çadırın altında kalan 6 araç hasar görürken, bir elektrik direğinin devrilmesi sonucu bölgede elektrik kesintisi meydana geldi.
İhbar üzerin olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız