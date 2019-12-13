Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi
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Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası yan yattı.

13.12.2019 20:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:04
Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi

Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası yan yattı.

Alınan bilgiye göre, Cebecibaşı Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 51 LA 675 plakalı iplik yüklü kamyonun kasası, köşeyi dönerken ağırlığı nedeniyle 1576 yılında yapılan Hirami Ahmet Paşa Camisi'nin duvarına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kamyonun kasasındaki iplikler, başka bir kamyonete taşındı.

Hasar oluşan kamyon, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi
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