Eyüpsultan'da bir lüks otomobil bariyerlere girdi, sürücüsü aracı bırakıp kaçtı - Haberler
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Eyüpsultan'da bir lüks otomobil bariyerlere girdi, sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da bir lüks otomobil bariyerlere girdi, sürücüsü aracı bırakıp kaçtı Eyüpsultan'da bir lüks otomobil bariyerlere çarptı.

Eyüpsultan'da bir lüks otomobil bariyerlere girdi, sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir lüks otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan iki kişi kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Lüks otomobil kazanın etkisi ile hurdaya döndü.

Kaza, bugün 03.15 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası önünde gerçekleşti. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen 06 GD 4549 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil Hasdal Kışlası önünde bulunan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan iki kişi taksiye binip olay yerinden kaçtı.

Lüks otomobil hurdaya döndü

Kazayı gören Hasdal Kışlasındaki askeri görevliler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Trafik polisi ekipleri trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonrası yol trafiğe tekrar açıldı.

Eyüpsultan'da bir lüks otomobil bariyerlere girdi, sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

Eyüpsultan'da bir lüks otomobil bariyerlere girdi, sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

Eyüpsultan'da bir lüks otomobil bariyerlere girdi, sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

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