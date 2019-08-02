Eyüpsultan'da açık hava sinema geceleri başladı

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen açık hava sinema geceleri Yeşilpınar Mahallesi'nden başladı.

Eyüpsultanlılar, Yeşilpınar Yağlıdere Parkı'nda 30 Temmuz'da "Tosun Paşa", 31 Temmuz'da "Süt Kardeşler" ve 1 Ağustos'ta "Gülen Gözler" filmini açık havada izleme keyfini yaşadı. Aileleriyle birlikte açık hava sinemasını izlemek üzere Yeşilpınar Yağlıdere Parkı'nı dolduran Eyüpsultanlılara, belediye patlamış mısır ikramında bulundu. Yaz boyunca ilçenin bazı bölgelerinde organize edilecek açık hava sinema gecelerinde 2 Ağustos Cuma günü Rami Bir Nefes Parkı'nda, Yeşilçam'a damgasını vurmuş "Tosun Paşa" filmi gösterime girecek. Yaz sıcaklarında serin havada, yeşillikler içerisinde kurulan dev ekranda film izleme şansını elde eden Eyüpsultanlılara önceki akşam Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

Yeşilpınar Yağlıdere Parkı'nda vatandaşlarla birlikte "Gülen Gözler" filmini izleyen Başkan Deniz Köken, "Nostaljik açık hava sineması keyfini vatandaşlarımıza yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve keyifli bir akşam geçirebilmek için bu etkinliği başlattık. Tüm vatandaşlarımızı açık hava sinema gecelerine davet ediyorum" dedi.

Açık Hava Sinema Geceleri'nde, 3 Ağustos Cumartesi Rami Mahallesi Bir Nefes Parkı'nda saat 20.30'da Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın baş rollerini paylaştığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı sinema filmi vatandaşlarla buluşacak. Eyüpsultan Belediyesi açık hava sinema şöleni, Emniyettepe Mahallesi Emniyettepe Sosyal Tesisi'nde, Alibeyköy Mahallesi Osmanlı Park'ta ve Kemerburgaz Mahallesi Kazımkarabekir Sokak'ta devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA