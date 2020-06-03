Eyüpsultan'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi
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Eyüpsultan'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi

Eyüpsultan'daki bir iş yerinde 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi.

03.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:50

Eyüpsultan'daki bir iş yerinde 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Ortaklar İşhanı'ndaki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 milyon şişe sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan 1 ton etil alkol, 1 ton kimyevi madde, 4 adet kapaklama ve şişeleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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