Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla Eyüpsultan Merkez'de...

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla Eyüpsultan Merkez'de kütüphane açıyor.

Başkan Deniz Köken, 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası'nda açılışı yapılacak olan Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunup bilgi aldı. 29 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açılışı yapılacak olan kütüphane, bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı olacak.

Kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, ferah kitap okuma ve toplantı salonları, 120 kişilik oturma kapasitesi ile 181 metrekarelik alana sahip olacak olan kütüphane vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak. Zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan'da yaşayan her kullanıcıya hitap edecek.

"Her bölgemize kütüphane açacağız"

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin tüm Eyüpsultan'a hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Dört bölgemize birer tane büyük kütüphane yapacağız. Ayrıca yaptığımız kültür evlerimizin tamamında da küçük de olsa birer kütüphane olacak" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Şeyma Subaşı Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi kapılarını açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:06:33. #1.14#
title