Eyüp'te silahlı saldırı kamerada



İSTANBUL - İstanbul Eyüp'te aralarında husumet olan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Vücuduna 3 mermi isabet eden Engin Güler ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Eyüp Defterdar Mahallesi Cebecibaşı Sokakta saat 18: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşındaki Engin Güler, Mevlüt Çilinger'e ait kahvehanenin önündeki çöp kutusunu tekmeledi. Dışarı çıkan Çilinger, daha önceden husumet yaşadığı Güler ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya döndü. Çilinger'in oğlu Kadir Çilinger kahvehanede bulunan pompalı tüfeği alarak Güler'in üstüne koşmaya başladı. Kadir Çilinger, Engin Güler'i sokağın başında bulunan bir kasabın önünde yakalayarak 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanarak yere yığılan Engin Güler'e ilk müdahale yaptıktan sonra Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Güler'in hayati tehlikesi devam ederken Kadir Çilengir, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Engin Güler, sokağın başına geldiği anda vurularak yere yığılıyor. Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyduktan sonra kaçışmaya başlıyor. Kaçışan vatandaşlar daha sonra Engin Güler'in yanına gelerek yardım ediyor.

Şüpheli Kadir Çilinger'i gözaltına alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.