Eyüp Sultan'ın misafirleri ikinci kez "Huzur Sofrası"na konuk oldu

Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'nde kurulan "Huzur Sofrası" ikinci kez misafirlerini ağırladı.

Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'nde kurulan "Huzur Sofrası" ikinci kez misafirlerini ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Eyüpsultan Belediyesi tarafından sabah namazı sonrası düzenlenen programda katılımcılara kahvaltı ikram edildi.

Eyüp Sultan Camii yakınında bulunan ve 1795'ten bugüne hizmet veren imarethanede gerçekleştirilen ikramın ardından İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz sofra duası yaptı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, burada yaptığı konuşmada ilki temmuz ayında gerçekleştirilen huzur sofrasının bundan sonra her ay yapılmasının planlandığını söyledi.

Güzel bir gelenek başlatıldığını, sonrasında da üzerine daha güzel şeyler eklenerek devam ettirilmesi gerektiğini dile getiren Köken, şunları kaydetti:

"Burası büyük bir vakıf. Hangi duayla, hangi niyetle yapılmışsa 225 yıldır sönmeyen bir bacayla burada hizmet veriliyor. İstanbul'un çeşitli noktalarında yaşayan insanlarımız, dostlarımız gelsin, yaptıkları hayırların nereye gittiğini yakından görsünler, nasıl bir hizmet veriliyor buna baksınlar diye düşünüldü. Bazen biz bazı şeyleri kendi kendine işliyor zannediyoruz, halbuki bu işlerin hepsi bir gayretle oluyor."

"Muhabbetimizin pekişmesi için selamı çoğaltmalıyız"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami İmam Hatibi ve tasavvuf müziği sanatçısı Halil Necipoğlu, Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurunda bulunmanın gönüllere huzur verdiğini anlattı.

Selam vermenin ve her şeye dost yaşamanın önemini vurgulayan Necipoğlu, "Birbirimize olan muhabbetimizin pekişmesi için kalpten kalbe, gönülden gönle giden yollarda yürürken, bu dostluğu çoğaltmamız ve büyütmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Peygamberimizin "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız." anlamındaki Hadis-i Şerif'ini anımsatan Necipoğlu, selamın yaygınlaşmasıyla insanlar arasındaki sevginin de artacağını vurguladı.

Necipoğlu, bu hadisle Hazreti Muhammed'in bir nasihat verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Selamı yayın ki birbirinizi sevesiniz, birbirinizi sevin ki iman etmiş olasınız, iman edin ki cennete giresiniz. Buradan bir tefekkür söz konusu olduğunda bugün bu konuyu ihmal ettiğimiz açığa çıkmaktadır. Buna artık izin vermemek lazımdır. İnsanların acizi dua etmeyendir. İnsanların cimrisi selam vermeyendir. Selam bizi bize bağlayan, bizi hem bu dünyada hem de ahirette inşallah kardeş kılacak olan en güzel şeydir."

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile yetkililer ve Eyüp Sultan Camine gelen İstanbullular da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani