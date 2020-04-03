Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı
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Eyüp Sultan Camii, Güncel

Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde camilerde Cuma namazı kılınmasının yasaklanmasının ardından camilerdeki sessizlik devam ediyor.

03.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:08
Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde camilerde Cuma namazı kılınmasının yasaklanmasının ardından camilerdeki sessizlik devam ediyor. Yasağın 3'üncü haftasında Cuma namazı saatinde havadan çekilen görüntülerde Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun kuşlara kaldığı görüldü.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Cuma namazı kılınmasını yasaklamıştı. Yasağın 3'üncü haftasında camilerdeki sessizlik devam ediyor. Cuma namazı saatinde havadan çekilen görüntülerde Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun kuşlara kaldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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