Eyüp Kadri İnan kimdir? Eyüp Kadri İnan kaç yaşında, nereli?
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Eyüp Kadri İnan kimdir? Eyüp Kadri İnan kaç yaşında, nereli?

24.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:50
Eyüp Kadri İnan kimdir? Eyüp Kadri İnan kaç yaşında, nereli?

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadri İnan kimdir? Eyüp Kadri İnan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Eyüp Kadri İnan kişisel hayatı merak ediliyor. Eyüp Kadri İnan kimdir? Eyüp Kadri İnan kaç yaşında, nereli?

EYÜP KADRİ İNAN KİMDİR?

1993 İzmir Konak doğumludur. Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesinden mezun oldu. Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümününden mezun oldu. 2015-2018 yılları arasında TBMM'de Milletvekili Danışmanlığı görevini üslendi. Ticaretle ilgilenmektedir.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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