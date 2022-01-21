EYT Başkanı kim? Gönül Boran Özüpak kim?

EYT konusu uzun süredir gündemdeki yerini koruyor ve EYT hakkında tüm detaylar merak edilirken EYT başkanının kim olduğu araştırıldı. Peki, EYT Başkanı kim? Gönül Boran Özüpak kim?