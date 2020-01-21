: Eymen isminin anlamı nedir? Eymen ne demektir?

21.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:55

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Eymen olarak öne çıkmaktadır. Eymen isminin anlamını merak eden ebeveynler Eymen isminin anlamı nedir ve Eymen ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

EYMEN NE DEMEK?

1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu.

2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayetiyle ün kazandı.

Eymen ismi Arapça kökenli bir Erkek ismidir.

EYMEN İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Eymen İsmi Kur'an'da geçmektedir. Meryem suresinin 52. ayeti ve Taha Suresinin 82. ayetinde kullanılmaktadır.

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