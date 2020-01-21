Eymen isminin anlamı nedir? Eymen ne demektir?
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Eymen isminin anlamı nedir? Eymen ne demektir?

Yeni doğacak çocuklarına isim araştırması yapan ebeveynler, Eymen isminin ne anlama geldiğini ve Eymen isminin ne demek olduğunu araştırıyor. Peki, Eymen isminin anlamı ne? Eymen ne demek? İşte Eymen isminin anlamı!

21.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:55
Eymen isminin anlamı nedir? Eymen ne demektir?

babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Eymen olarak öne çıkmaktadır. Eymen isminin anlamını merak eden ebeveynler Eymen isminin anlamı nedir ve Eymen ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

EYMEN NE DEMEK?

1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu.

2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. 'nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayetiyle ün kazandı.

Eymen ismi Arapça kökenli bir Erkek ismidir.

EYMEN İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Eymen İsmi Kur'an'da geçmektedir. Meryem suresinin 52. ayeti ve Taha Suresinin 82. ayetinde kullanılmaktadır.


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: Eymen isminin anlamı nedir? Eymen ne demektir?
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