Eymen'in ölümüne neden olan Hanife hemşirenin canlı yayın görüntülerine tepki
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Eymen'in ölümüne neden olan Hanife hemşirenin canlı yayın görüntülerine tepki

Eymen'in ölümüne neden olan Hanife hemşirenin canlı yayın görüntülerine tepkiZONGULDAK'ta, Eymen Burak Altındağ'ın (10) hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü hemşire Hanife Yılmaz'ın(43), daha önceden sosyal medya üzerinden araç kullanırken yaptığı...

10.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:59

Eymen'in ölümüne neden olan Hanife hemşirenin canlı yayın görüntülerine tepki

ZONGULDAK'ta, Eymen Burak Altındağ'ın (10) hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklanan hafif ticari aracın sürücüsü hemşire Hanife Yılmaz'ın(43), daha önceden sosyal medya üzerinden araç kullanırken yaptığı canlı yayınlarda trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüler tepki çekti.

Geçen 8 Haziran'da Zonguldak- Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada, hemşire Hanife Yılmaz yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç ile Cihan Altındağ'ın (44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Cihan Altındağ ile otomobilde bulunan eşi İlkay Altındağ (40), çocukları Umut Kadir (18) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Cihan Altındağ'ın oğlu Eymen Burak Altındağ ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

HESABI KAPATILDI

Hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz, taburcu edildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Devlet hastanesinden emekli olduktan sonra sağlık kabini açan hemşire Hanife Yılmaz'ın araç içinde direksiyon başında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı anlar tepki çekti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Hanife Yılmaz'ın görüntüleri tepki toplayınca hesabı yakınları tarafından kapatıldı.

Eymen'in ölümüne neden olan Hanife hemşirenin canlı yayın görüntülerine tepki

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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