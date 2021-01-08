EXXEN | Survivor Cup nedir? Survivor Cup yarışmacıları kimlerdir? Survivor Cup ne zaman başlıyor?
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EXXEN | Survivor Cup nedir? Survivor Cup yarışmacıları kimlerdir? Survivor Cup ne zaman başlıyor?

08.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:49
EXXEN | Survivor Cup nedir? Survivor Cup yarışmacıları kimlerdir? Survivor Cup ne zaman başlıyor?

TV8'in en sevilen yarışmalardan biri olan Survivor, Exxen de farklı bir formatla seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Exxen Survivor Cup, daha önce gördüğümüz yarışmacılarla, yeni bir formatta Exxen'de seyircilerle buluşuyor. İşte Exxen Survivor Cup nedir? Survivor Cup yarışmacıları kimlerdir? sorularının cevapları!

TV8'in en sevilen yarışmalardan biri olan Survivor, Exxen de farklı bir formatla seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor! Gelmiş geçmiş en güçlü, en sevilen ve en iyi performans gösteren yarışmacıların yer alacağı Survivor Cup Exxen'de başlıyor! Kıyasıya rekabet ile seyircilerin soluksuz izleyeceği Survivor Cup, zor yarışmaları ve zor ada şartları ile heyecan dolu geliyor!

SURVİVOR CUP NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen Survivor Cup Exxen'de başladı! Exxen üyelik işlemlerini tamamlayarak, www.exxen.com'da ya da Exxen mobil uygulamalarından Exxen Survivor Cup izleyebilirsiniz!

SURVİVOR CUP YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

  • Sema Aydemir
  • Seda Ocak
  • Sahra Işık
  • Nagihan Karadere
  • Elif Gören
  • Birsen Bekgöz
  • Hakan Hatipoğlu
  • Avatar Atakan
  • Yusuf Karakaya
  • Anıl Berk Baki
  • Berkan Karabulut
  • Sercan Yıldırım
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 20:49:23. #1.14#
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