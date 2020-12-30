Exxen K-pop nedir? K-Pop Üyeleri kimler? K-Pop nedir? K-Pop konserleri nereden izlenecek?
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Exxen K-pop nedir? K-Pop Üyeleri kimler? K-Pop nedir? K-Pop konserleri nereden izlenecek?

30.12.2020 23:22 | Son Güncelleme: 30.12.2020 23:26
Exxen K-pop nedir? K-Pop Üyeleri kimler? K-Pop nedir? K-Pop konserleri nereden izlenecek?

Bütün dünyayı kasıp kavuran K-Pop yeni yılda konserleriyle beraber Exxen'de olacak? Exxen K-pop nedir? K-Pop Üyeleri kimler? K-Pop nedir? K-Pop konserleri nereden izlenecek?

Bütün dünyayı kasıp kavuran K-Pop yeni yılda konserleriyle beraber Exxen'de olacak? Exxen K-pop nedir? K-Pop Üyeleri kimler? K-Pop nedir? K-Pop konserleri nereden izlenecek? İşte detaylar haberimizde...

EXXEN K-POP NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Exxen platformuOcak'ta izleyicileri ile buluşacak. K-Pop konserleriyle milyonlarca sevenine ev sahipliği yapacak.

Exxen K-pop nedir? K-Pop Üyeleri kimler? K-Pop nedir? K-Pop konserleri nereden izlenecek?

K-POP NEDİR?

K-Pop; pop, rock, hip hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir tür olarak, Kore popunu anlatan bir terim. Türün ilk çıkışı 90'lara, Güney Koreli pop müziğin 'Gayo' olarak anıldığı yıllara kadar uzanıyor. 1992'de Seo Taiji ve Boys grupları sayesinde adı iyiden iyiye duyulmaya başladı. Böylece dünya, pop müzikten farklı ama biraz da benzeyen, yepyeni bir tarz ve türle tanışmış oldu.

2000'li yıllara kadar "K-Pop" olarak bilinen türün tamamen oluştuğu söylenemez. Çünkü şarkılar, esasen birçok türü bir araya getiren melodilerden oluşuyor. Anlayacağınız, K-Pop bütünsel bir deneyim. Radyolar bu şarkıları çok sık çalmasına rağmen; gerçek K-Pop'u bu şekilde deneyimleyemezsiniz.

Şarkılar klipten, klip dans hareketlerinden, dans hareketleri de grup üyelerinin kişiliklerinden ayrılamaz. K-Pop kültüründe moda, koreografi ve hayranlar da, en az müzik kadar önemlidir.

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