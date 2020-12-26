Exxen'in abonelik ücreti belli oldu!

FLAŞ... Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak. Fiyat politikası merak edilen Exxen'in aylık ve yıllık ücretinin belli olduğu iddia edildi. İşte Exxen'in aylık abonelik bedeli...

1 Ocak 2021'den itibaren yayın hayatına başlayacak olan Exxen için yıllık 900 milyon TL yatırım yapan Acun Ilıcalı, birçok ünlü isimle anlaşmaya vardı.





Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı Exxen platformunun ücreti merakla beklenirken, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Ücretler herkesin ödeyebileceği şekilde olacak" açıklamasını yapmıştı.





YouTube kanalında Stolk adlı kanal açıkladığı bilgiye göre, Exxen aylık fiyatının 7,99 TL olacağını, yıllık aboneliklerde aylık fiyatının 5,99 olacağını öne sürdü.

1 HAFTA ÜCRETSİZ





Aynı kanalın aktardığı kulis bilgilerine göre, ilk 1 hafta ücretsiz olacağı açıklanan Exxen'in bu konuda fikir ayrılığında olduğu öğrenildi.

Exxen yönetiminde bir grup platformun 1 hafta ücretsiz olmasını önerirken bir diğer grup ise ilk 14 gün ücretsiz olması yönünde öneride bulundu. Şimdilik edinilen bilgiye göre platformun ilk 1 hafta izleyicilere ücretsiz olarak sunulacağı kaydedildi.





İÇERİKLER BELLİ OLDU

Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak gibi ünlü isimler yer alacak. Platformda Sihirli Annem, Şeref Bey, Öğrenci Evi ve Vahşi Şeyler gibi yeni çekilen diziler de yer alacak.

Kaynak: Snob Magazin