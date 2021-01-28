Exxen Hükümsüz dizisi fragmanı izle! Hükümsüz konusu, oyuncuları kimler?
1 Ocak 2021 tarihinde dijital platform Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisi konusu ve oyunculuk performansları ile tam not aldı. Exxen Hükümsüz dizisi fragmanı izle! Hükümsüz konusu, oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak gibi başarılı ismin yer alması izleyici tarafından büyük merak uyandırdı. Konusunu işleyiş şekli bakımından takdir toplayan Exxen Hükümsüz dizisi fragmanı izle! Hükümsüz konusu, oyuncuları kimler?
EXXEN HÜKÜMSÜZ KONUSU NEDİR?
Kadına şiddet temalı Hükümsüz dizisi kadının toplumdaki konumunu usta dille anlatmaktadır. İki farklı karakterdeki avukatların hayatını konu alan dijital platformda yayınlanan Hükümsüz, izleyiciyi etkilemeyi başardı.
EXXEN HÜKÜMSÜZ OYUNCULARI
Burçin Terzioğlu - Esma
Hande Doğandemir - Filiz
İsmail Hacıoğlu
Alican Yücesoy - Serdar