Exxen "Gibi" fragmanı yayınlandı! Exxen "Gibi" oyuncuları, konusu nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Exxen "Gibi" fragmanı yayınlandı! Exxen "Gibi" oyuncuları, konusu nedir?

31.12.2020 22:34 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:38
Exxen

Exxen platformu komedi ile güldürmeye hazırlanıyor. Exxen "Gibi" fragmanı yayınlandı! Exxen "Gibi" oyuncuları, konusu nedir?

ocak ayında yayın hayatına başlayacak Exxen platformu için ücreti 9,90 TL. Exxen "Gibi" fragmanı yayınlandı! Exxen "Gibi"oyuncuları, konusu nedir?

EXXEN "GİBİ" KONUSU NEDİR?

Komik ama aynı anda acıklı gibi. Sinir bozucu, rahatsız ama iyimser gibi. Biraz değişik. Şey gibi sözleriyle tanıtımı yapılan "Gibi" Exxen!de.

EXXEN "GİBİ" OYUNCULARI

Komedinin üstatlarının rol aldığı "Gibi" oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç yer almaktadır.

EXXEN "GİBİ" FRAGMAN İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Ferdi Özbeğen kimdir? İbo Show yılbaşı özel şarkıları: Ferdi Özbeğen şarkıları - Aşkımı Bir Sır Gibi şarkı sözleriExxen "Gibi" fragmanı yayınlandı! Exxen "Gibi" oyuncuları, konusu nedir?GAİN: Bartu Küçükçağlayan kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? GAİN: Bartu Küçükçağlayan hayatı ve biyografisi nedir?Ebru Gündeş - Çingenem sözleri! Çingenem şarkısının tüm sözleri nelerdir? Ebru Gündeş kimdir?Exxen nasıl üye olunur? Exxen nasıl açılır? Exxen internetten ve televizyondan nereden ve nasıl izlenir?Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdiSon Dakika: Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı!Son Dakika: Bugün 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldıSON DAKİKA! Bugün yılbaşında sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleriSondakika İzmir'de deprem mi oldu? 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Demet Özdemir Seren Serengil Cengiz Kurtoğlu
Spor Erol Bulut Fırat Aydınus Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Yeni Yıl Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Exxen "Gibi" fragmanı yayınlandı! Exxen "Gibi" oyuncuları, konusu nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 22:39:35. #1.15#
title