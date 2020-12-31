Exxen "Gibi" fragmanı yayınlandı! Exxen "Gibi" oyuncuları, konusu nedir?

Exxen platformu komedi ile güldürmeye hazırlanıyor. Exxen "Gibi" fragmanı yayınlandı! Exxen "Gibi" oyuncuları, konusu nedir?

ocak ayında yayın hayatına başlayacak Exxen platformu için ücreti 9,90 TL. Exxen "Gibi" fragmanı yayınlandı! Exxen "Gibi"oyuncuları, konusu nedir?

EXXEN "GİBİ" KONUSU NEDİR?

Komik ama aynı anda acıklı gibi. Sinir bozucu, rahatsız ama iyimser gibi. Biraz değişik. Şey gibi sözleriyle tanıtımı yapılan "Gibi" Exxen!de.

EXXEN "GİBİ" OYUNCULARI

Komedinin üstatlarının rol aldığı "Gibi" oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç yer almaktadır.

EXXEN "GİBİ" FRAGMAN İZLE!