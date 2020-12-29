Exxen Fight Club fragmanı izle! Exxen Fight Club fragmanı yayınlandı mı? Fight Club ne zaman başlıyor? Fight Club konusu nedir?

Exxen Fight Club fragmanı izle! Exxen Fight Club fragmanı yayınlandı mı? Fight Club ne zaman başlıyor? Fight Club konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açılacak. Exxen üyelik işlemlerini yaptıktan sonra izleyiciler tüm içeriklere sınırsız olarak ulaşabilecek. Exxen Fight Club de platform erişime açılır açılmaz izlenebilecek. Yani Exxen Fight Club ne zaman başlıyor sorusunun cevabı 1 Ocak 2021!

EXXEN FIGHT CLUB KONUSU NEDİR?

Kıyasıya rekabet, bitmeyen mücadele! Fight Club Exxen'de 11 dövüşçü 1 evde yaşayacak, doyasıya heyecan yaşanacak! Dövüş sporu tutkunlarının merakla beklediği Fight Club 2021 Ocak ayında Exxen dijital platformunda yayınlanacak.

EXXEN FIGHT CLUB OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mehmet Ali Meriç

İsmail Uzuner

Muhammed Apaydın

Medeni Çelik

Enis Yunusoğlu

Onur Çelik

Kutluhan Sormageç

Berat Altıntop

Mükremin Güler

İsa Göçmen

Hasan Demir