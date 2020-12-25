Exxen Fight Club dövüşçüsü Onur Çelik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın tarihi yaklaştıkça yeni yarışma ve programları duyurmaya devam ediyor. Exxen, son olarak Fight Club programını duyurdu! Birbirinden yetenekli 11 dövüşçünün 1 evde yaşayacağı Exxen Fight Club 1 Ocak'ta başlıyor! Peki Exxen Fight Club dövüşçüsü Onur Çelik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Exxen, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda hizmet vermeye başlayacağı dijital dizi, yarışma ve program platformudur.Son olarak Fight Club programını duyuran Exxen büyük merak uyandırdı. Exxen Fight Club ne zaman başlayacak? Exxen Fight Club dövüşçüsü Onur Çelik kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen Fight Club programı 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

ONUR ÇELİK KİMDİR?

Exxen Fight Club dövüşçüsü 10 defa Türkiye Kickbox Şampiyonu olmuştur. 6 kere de Uluslararası Kickbox Şampiyonu olan Onur Çelik'in, 2 tane Avrupa Şampiyonluğu ve 2 tane de Dünya Şampiyonluğu bulunmaktadır. Onur Çelik kendisi gibi sporcu Damla Dağıstanlı ile nişanlıdır.