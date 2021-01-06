EXXEN | Exxen Yetiş Zeynep oyuncuları kimler? Exxen Yetiş Zeynep konusu nedir?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılan Acun Ilıcalı Exxen platformu büyük yankı uyandırdı! TV8 Dizi Gecesi'nde seyircilerle buluşan Exxen dizilerinden Yetiş Zeynep dikkat çekti. Yetiş Zeynep, Exxen dizileri arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir programdır. Peki Exxen Yetiş Zeynep ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başladı. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden biri de Yetiş Zeynep olacak. Peki, Exxen Yetiş Zeynep ne zaman başlıyor? Yetiş Zeynep konusu nedir? Yetiş Zeynep oyuncuları kimler? İşte Yetiş Zeynep hakkındaki tüm detaylar...

YETİŞ ZEYNEP KONUSU NEDİR?

Kıvırcık saçı ve gözlükleriyle normalden farklı bir imajda görünen Keremcem, 6 çocuğu olan bir babayı canlandırıyor. Ece Dizdar ve Keremcem'in ebeveyni olduğu çocukların her biri birbirinden çok farklı karakterdeler. Onlara bakmak için bir dadı aranıyor ve bu kişi de Zeynep yani Aslı Bekiroğlu canlandıracak!

YETİŞ ZEYNEP OYUNCULARI KİMLER?

Aslı Bekiroğlu

Keremcem

Ece Dizdar

Gizem Erdem

Berke Acar

Elif Atalay

Zeynep rolünü canlandıracak karakter Aslı Bekiroğlu 1995 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. Güzel oyuncu kısa sürede kazandığı sevecenliği ile halkın beğenisini kazanmıştır. Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı dizilerden birkaçı; Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım dizilerin de oynamıştır.